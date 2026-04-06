На «Нижнекамскнефтехиме» круглосуточно разбирают конструкции после аварии

На «Нижнекамскнефтехиме» продолжаются работы по разбору конструкций после аварии. Об этом сообщил глава района Радмир Беляев.
Работы идут круглосуточно, задействованы специалисты МЧС и других служб. Всего в аварийно-спасательных работах участвуют 522 человека и 164 единицы техники. Контроль воздуха усилен. На территории города работают 15 автоматических постов наблюдения. Угрозы экологии и жителям нет.
Пострадавшим и семьям погибших оказывается вся необходимая помощь. Организованы группы из представителей администрации, предприятия и психологов. Особый контроль за семьями с несовершеннолетними детьми.
Родственникам погибших предприятие выплачивает по десять миллионов рублей независимо от места работы, а также три миллиона рублей по страховке. Госпитализированным пострадавшим выплатят по три миллиона рублей и компенсируют расходы на реабилитацию.
Напомним, на месте пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту. По состоянию на вечер пятницы, 3 апреля, найдены тела четверых из девяти человек, числившихся пропавшими без вести.