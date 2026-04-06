Ангарского маньяка Попкова отправили отбывать пожизненный срок в Мордовию

В Мордовии находится колония особого режима, где будет находиться серийный убийца Михаил Попков.

Источник: Прокуратура Иркутской области

Ангарского маньяка Михаила Попкова этапировали из Иркутска в другой регион для отбывания пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура.

По информации прокуратуры, вступил в силу приговор 62-летнему Михаилу Попкову, убившему более 80 женщин.

1 декабря 2025 года Попков был признан виновным в убийстве двух незнакомых ему 27-летних девушек, которых он задушил в 2008 году. За это преступление ему дали 10 лет лишения свободы. Однако в совокупности другими десятками совершенных убийств ему предстоит отбывать пожизненный срок.

Свои преступления «ангарский маньяк» совершал на протяжении двух десятилетий — с 1990 по 2010-е годы. Последнее по времени известное доказанное убийство он совершил в 2011 году.

Наказание он будет отбывать в одной из колоний особого режима в Мордовии.

