Уголовное дело завели после конфликта водителя автобуса с пассажиром в Самаре

В Самаре в одном из маршрутных автобусов произошел конфликт между водителем и одним из пассажиров. Инцидент сняли на видео, выложили в соцсети. и на него обратили внимание правоохранительные органы.
«По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления о хулиганстве», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого конфликта в автобусе. Сотрудники полиции уже выяснил, кто в нем участвовал. Если вам известна дополнительная информация об инциденте, ее просят сообщать по телефону 112 или в ближайший отдел полиции.