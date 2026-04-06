Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело завели после конфликта водителя автобуса с пассажиром в Самаре

В Самаре сняли на видео конфликт между водителем автобуса и пассажиром.

В Самаре в одном из маршрутных автобусов произошел конфликт между водителем и одним из пассажиров. Инцидент сняли на видео, выложили в соцсети. и на него обратили внимание правоохранительные органы.

«По данному факту заведено уголовное дело по признакам преступления о хулиганстве», — прокомментировала пресс-служба СК Самарской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого конфликта в автобусе. Сотрудники полиции уже выяснил, кто в нем участвовал. Если вам известна дополнительная информация об инциденте, ее просят сообщать по телефону 112 или в ближайший отдел полиции.