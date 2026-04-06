Срезы бивней мамонта и голову змеи обнаружили в чемоданах пассажира в Пулково

Пулковские таможенники при прохождении «зеленого» коридора остановили для выборочной проверки 20-летнего иностранца, собиравшегося вылетать в Пулково. При сканировании ручной клади инспектор обратил внимание на предметы, похожие на когти и рога. Это стало поводом для изучение всего багажа, лежавшего в двух чемоданах, рюкзаке и даже в карманах. В итоге у молодого человека нашли дериваты разных видов животных: клыки, когти, части рогов, фрагменты и среды бивней мамонта, а еще высушенную голову змеи. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
— Всего количество находок составило 67. Экспертиза заключила, что экземпляры попадают под действие Конвенции СИТЕС и принадлежит таким видам, как орлан, сайгак, кашалот и леопард. Остальные образцы являются частями других представителей фауны и останков вымерших видов, — рассказали в ведомстве.
От иностранца потребовали объяснений. Он заявил, что увлекается коллекционирование, а про письменное декларирование таких предметов не знал.
Однако незнание закона от ответственности пассажира не освободило. Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стало основанием для уголовного дела по первой части статьи 226.1 УК РФ.