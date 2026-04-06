Срезы бивней мамонта и голову змеи обнаружили в чемоданах пассажира в Пулково

Пулковские таможенники при прохождении «зеленого» коридора остановили для выборочной проверки 20-летнего иностранца, собиравшегося вылетать в Пулково. При сканировании ручной клади инспектор обратил внимание на предметы, похожие на когти и рога. Это стало поводом для изучение всего багажа, лежавшего в двух чемоданах, рюкзаке и даже в карманах. В итоге у молодого человека нашли дериваты разных видов животных: клыки, когти, части рогов, фрагменты и среды бивней мамонта, а еще высушенную голову змеи. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.