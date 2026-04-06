На Дону состояние пострадавших от БПЛА оценивается как средней тяжести

В ночь на 4 апреля в Таганроге после атаки беспилотников пострадали четыре человека — среди них есть иностранец. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. «Четверо пострадавших, в том числе иностранный гражданин, получившие травмы в ночь на субботу, находятся в больнице. По данным врачей, их состояние оценивается как средней тяжести. Оказываем всю необходимую помощь», — написал Юрий Слюсарь. Отдельно он сообщил хорошие новости о женщине, которая получила ожоги от обломков дрона ещё в конце марта — в ночь на 30-е число. Ей успешно провели операцию, сейчас она в стабильном состоянии и продолжает восстанавливаться в областном ожоговом центре.