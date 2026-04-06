Политолог объяснил, почему ВВС США несут большие потери в Иране

По словам эксперта, в настоящее время Пентагон оказался в тупике из-за своей военной стратегии. Собеседник NEWS.ru уточнил, что Белый дом признает, что очевидных целей, которые следует атаковать, на иранской территории нет, так как основные военные и ядерные объекты находятся глубоко в подземных бункерах и США не в состоянии их разрушить. Он добавил, что американское командование уже фиксирует уменьшение запасов высокоточного оружия.