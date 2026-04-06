Политолог объяснил, почему ВВС США несут большие потери в Иране

По словам эксперта, в настоящее время Пентагон оказался в тупике из-за своей военной стратегии. Собеседник NEWS.ru уточнил, что Белый дом признает, что очевидных целей, которые следует атаковать, на иранской территории нет, так как основные военные и ядерные объекты находятся глубоко в подземных бункерах и США не в состоянии их разрушить. Он добавил, что американское командование уже фиксирует уменьшение запасов высокоточного оружия.
«Как раз прошлой ночью появилась информация, что Штаты истратили почти 2 тыс. высокоточных ракет JASSM. А всего их 2,3 тыс. в арсенале Пентагона. Сейчас американцам приходится переходить на использование авиабомб JDAM и GBU. Но это, конечно, рискованно, потому что самолетам приходится входить в воздушное пространство Ирана, чтобы наносить удары», — уточнил политолог.
Эксперт отметил, что Иран в состоянии отражать налеты американской авиации, поэтому ВВС США несут все больше потерь. По словам Дудакова, иранцы повышают свой уровень и точнее поражают военные цели, в том числе в Израиле, что свидетельствует о дефиците ракет для систем ПВО у ЦАХАЛ и сил США.
Ранее стало известно, что Пентагон использует против Ирана устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II. Самолеты намеревались списать из-за их уязвимости в условиях современных военных операций.