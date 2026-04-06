Политолог объяснил, почему ВВС США несут большие потери в Иране

Военно-воздушные силы США столкнулись с серьезными потерями в ходе военной операции в Иране из-за использования авиабомб. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя сообщение об утрате американцами семи пилотируемых самолетов.

Источник: AP 2024

По словам эксперта, в настоящее время Пентагон оказался в тупике из-за своей военной стратегии. Собеседник NEWS.ru уточнил, что Белый дом признает, что очевидных целей, которые следует атаковать, на иранской территории нет, так как основные военные и ядерные объекты находятся глубоко в подземных бункерах и США не в состоянии их разрушить. Он добавил, что американское командование уже фиксирует уменьшение запасов высокоточного оружия.

«Как раз прошлой ночью появилась информация, что Штаты истратили почти 2 тыс. высокоточных ракет JASSM. А всего их 2,3 тыс. в арсенале Пентагона. Сейчас американцам приходится переходить на использование авиабомб JDAM и GBU. Но это, конечно, рискованно, потому что самолетам приходится входить в воздушное пространство Ирана, чтобы наносить удары», — уточнил политолог.

Эксперт отметил, что Иран в состоянии отражать налеты американской авиации, поэтому ВВС США несут все больше потерь. По словам Дудакова, иранцы повышают свой уровень и точнее поражают военные цели, в том числе в Израиле, что свидетельствует о дефиците ракет для систем ПВО у ЦАХАЛ и сил США.

Ранее стало известно, что Пентагон использует против Ирана устаревшие штурмовики A-10 Thunderbolt II. Самолеты намеревались списать из-за их уязвимости в условиях современных военных операций.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше