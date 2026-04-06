Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кушве начался суд над матерью, которая ставила сына коленями на сухую гречку

В Кушвинском городском суде начался процесс по делу о жестоком обращении с несовершеннолетним.

Источник: Коммерсантъ

Жительница Кушвы Марина Е. обвиняется в истязании сына, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Согласно материалам следствия, в период с июня 2025 по январь 2026 года мать применяла к ребенку различные виды насилия. Она била мальчика ремнем и проводом от зарядника, привязывала за ногу к кровати на долгое время, заставляла стоять на коленях на сухой гречке, а также оставляла раздетым на холодном балконе.

В ходе заседания суд постановил оставить подсудимую под стражей. Срок действия данной меры пресечения продлен до 17 сентября.