Стая бездомных собак напала на женщину с ребенком в Омске

Прокуратура Омской области организовала проверку по факту нападения стаи безнадзорных собак на местную жительницу с ребенком, сообщает пресс-служба ведомства.
Поводом для надзорных мероприятий послужили сообщения в социальных сетях о происшествии, случившемся 2 апреля в районе виадука по улице Торговой. Одно из животных укусило женщину за ногу, пострадавшая обратилась за медицинской помощью.
В ходе проверки прокуроры оценят действия должностных органов местного самоуправления и уполномоченных организаций на предмет соблюдения требований законодательства об ответственном обращении с животными, а также ветеринарных и санитарно-эпидемиологических правил.
Особое внимание будет уделено вопросам отлова и содержания безнадзорных животных на территории города. При выявлении нарушений прокуратура примет меры прокурорского реагирования, направленные на устранение причин, способствующих возникновению подобных инцидентов.
Ход расследования уголовного дела по факту нападения взят на личный контроль надзорного ведомства. Результаты проверки будут опубликованы после завершения всех процессуальных действий.
Жителям Омска рекомендуют проявлять осторожность при встрече с безнадзорными животными, не кормить их с рук и не приближаться к стаям. При обнаружении агрессивных собак необходимо немедленно сообщать в экстренные службы или специализированные организации по отлову животных.