Около десятка БПЛА уничтожили в Миллеровском районе Ростовской области

Утром 6 апреля во время отражения воздушной атаки в Миллеровском районе Ростовской области уничтожили около десятка БПЛА. Об этом в соцсетях проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.
— Пострадавших нет. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание хозпостройки в частном домовладении в хуторе Долотинка. Возгорание локализовано, — сообщил Юрий Слюсарь.
Напомним, атаку БПЛА в Миллеровском районе отразили также минувшей ночью. В этом случае информация о пострадавших и разрушениях на земле к властям не поступала.
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.