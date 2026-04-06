Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около десятка БПЛА уничтожили в Миллеровском районе Ростовской области

В донском хуторе Долотинка от обломков БПЛА загорелась хозпостройка, возгорание потушили.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 апреля во время отражения воздушной атаки в Миллеровском районе Ростовской области уничтожили около десятка БПЛА. Об этом в соцсетях проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

— Пострадавших нет. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание хозпостройки в частном домовладении в хуторе Долотинка. Возгорание локализовано, — сообщил Юрий Слюсарь.

Напомним, атаку БПЛА в Миллеровском районе отразили также минувшей ночью. В этом случае информация о пострадавших и разрушениях на земле к властям не поступала.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

