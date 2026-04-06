В Беларуси милиция задержала директора, который устроил сына на работу водителем

МВД заявило о задержании белоруса, который устроил сына на работу.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси милиция задержала директора, который устроил сына на работу водителем. Подробности сообщает Министерство внутренних дел.

Сотрудниками управления Борьбы с экономическими преступлениями Минской области было установлено крупное хищение. Его организовал 60-летний директор одного из сельскохозяйственных предприятий Логойского района.

Мужчина фиктивно устроил своего 37-летнего сына водителем в организацию. Однако он не выполнял свои должностные обязанности, не появлялся на рабочем месте. Но заработную плату сын получал.

В МВД проинформировали об ущербе почти на 90 000 рублей. Данные денежные средства директор потратил на личные нужды. Следователи завели уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Белорусу грозит до 12 лет лишения свободы.

