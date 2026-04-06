При атаке БПЛА загорелась хозпостройка в хуторе Долотинка Ростовской области

Губернатор Ростовской области сообщил о возгорании хозяйственной постройки от БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Утром 6 апреля в Ростовской области из-за БПЛА загорелась хозпостройка в хуторе Долотинка Миллеровского района. Возгорание уже потушили, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание хозяйственной постройки в частном домовладении в хуторе Долотинка. Возгорание локализовано, — сообщил Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что в ходе отражения воздушной атаки в Миллеровском районе ликвидировали около десятка БПЛА. Добавим, атаку БПЛА в этом же районе Дону отразили также минувшей ночью.

