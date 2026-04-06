Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предпринимателю Дмитрию Дзепе предъявили обвинение в нижегородской больнице

В палате областной больницы имени Семашко, где Дмитрий Дзепа проходит восстановление после хирургического вмешательства, представитель правоохранительных органов вручил ему обновленное обвинительное заключение. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Как сообщил адвокат предпринимателя, сам Дзепа полагает, что действия следователя не соответствуют закону, и внес соответствующую запись в протокол о завершении следственных мероприятий.

Первоначально Дзепе инкриминировалось мошенничество, связанное с реализацией инвестиционных договоров, предполагавших реконструкцию и дальнейшее приобретение долей в объектах муниципальной собственности, начиная с 1997 года. В окончательной редакции обвинения из первоначальных 27 инвестиционных соглашений, по которым следствие усматривало состав преступления, осталось 10.

Предприниматель категорически отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям и намерен доказывать свою невиновность в судебном порядке.

Стоит отметить, что ранее по заявлению прокуратуры области его имущество было конфисковано в пользу государства решением Нижегородского районного суда. Имущество Дзепы могут передать Еврейскому кварталу в Нижнем Новгороде.