Предпринимателю Дмитрию Дзепе предъявили обвинение в нижегородской больнице

В палате областной больницы имени Семашко, где Дмитрий Дзепа проходит восстановление после хирургического вмешательства, представитель правоохранительных органов вручил ему обновленное обвинительное заключение. Об этом сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».
Как сообщил адвокат предпринимателя, сам Дзепа полагает, что действия следователя не соответствуют закону, и внес соответствующую запись в протокол о завершении следственных мероприятий.
Первоначально Дзепе инкриминировалось мошенничество, связанное с реализацией инвестиционных договоров, предполагавших реконструкцию и дальнейшее приобретение долей в объектах муниципальной собственности, начиная с 1997 года. В окончательной редакции обвинения из первоначальных 27 инвестиционных соглашений, по которым следствие усматривало состав преступления, осталось 10.
Предприниматель категорически отрицает свою причастность к инкриминируемым деяниям и намерен доказывать свою невиновность в судебном порядке.
Стоит отметить, что ранее по заявлению прокуратуры области его имущество было конфисковано в пользу государства решением Нижегородского районного суда. Имущество Дзепы могут передать Еврейскому кварталу в Нижнем Новгороде.