Эксперт объяснил, почему ВСУ атаковали шахту в ЛНР

Эксперт уточнил, что Киев давно использует террористическую тактику, а в последние месяцы удары по гражданским объектам только нарастают.
Кнутов добавил, что Киев уверен, что удары по гражданской инфраструктуре повысят уровень недовольства властью среди населения или даже приведут к протестам с требованиями ускорить заключение мирных договоренностей на условиях киевского режима. По мнению эксперта, такая тактика присуща международным террористам.
Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по электроподстанции в ЛНР, в результате чего обесточенной оказалась шахта «Белореченская». Экстренные службы принимают меры по спасению горняков.