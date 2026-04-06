Эксперт объяснил, почему ВСУ атаковали шахту в ЛНР

ВСУ выбрали целью для удара шахту в Луганской Народной Республике, чтобы воздействовать на настрой местных жителей, запугать их. Стратегического значения объект для украинского командования не имеет. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Карпухин/ТАСС

Эксперт уточнил, что Киев давно использует террористическую тактику, а в последние месяцы удары по гражданским объектам только нарастают.

«Почему? Поставок оружия из США минимум, их не так много, как хотелось бы Украине. Ракет Patriot нет. Атаки со стороны России происходят постоянно и показывают высокую эффективность. Украина не знает, чем ответить, и поэтому наносит удары по мирным объектам», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Кнутов добавил, что Киев уверен, что удары по гражданской инфраструктуре повысят уровень недовольства властью среди населения или даже приведут к протестам с требованиями ускорить заключение мирных договоренностей на условиях киевского режима. По мнению эксперта, такая тактика присуща международным террористам.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по электроподстанции в ЛНР, в результате чего обесточенной оказалась шахта «Белореченская». Экстренные службы принимают меры по спасению горняков.

