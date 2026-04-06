Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Балахнинца осудят за 14 краж из магазинов

Общая сумма похищенного превысила 105 тысяч рублей.

Житель Балахны предстанет перед за судом за совершение 14 краж из сетевых магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области в своем канале в MAX.

С марта по декабрь 2025 года 40-летний мужчина тайно похитил товары на сумму свыше 105 тысяч рублей и продал их третьим лицам. Чаще всего злоумышленник воровал сливочное масло, сыр, мясные консервы, кофе, рыбные деликатесы, а также дезодоранты.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что в Заволжье полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты.