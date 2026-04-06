Балахнинца осудят за 14 краж из магазинов

Житель Балахны предстанет перед за судом за совершение 14 краж из сетевых магазинов города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Нижегородской области в своем канале в MAX.
С марта по декабрь 2025 года 40-летний мужчина тайно похитил товары на сумму свыше 105 тысяч рублей и продал их третьим лицам. Чаще всего злоумышленник воровал сливочное масло, сыр, мясные консервы, кофе, рыбные деликатесы, а также дезодоранты.
Уголовное дело передано в суд.
