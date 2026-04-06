Пьяного водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП под Воронежем, заключили под стражу

Борисоглебский горсуд отправил под стражу на два месяца пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП под Воронежем, в котором погибли два человека. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, авария произошла ночью 3 апреля на 450 км автодороги «Курск-Саратов» у Борисоглебска. 30-летний водитель «Инфинити FX 37» столкнулся с «Киа Спортейдж», а потом врезался в бензовоз «Скания». Как выяснили автоинспекторы, виновник аварии был пьян, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части дороги, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства. В итоге два его пассажиры — 34-летний мужчина и 40-летняя женщина — погибли, а еще один — оказался в больнице.