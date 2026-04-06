Бродячие псы напали на мужчину во дворе дома в Воронеже

В Воронеже стая бродячих собак напала на мужчину. Инцидент произошёл во дворе многоэтажного дома на улице Жемчужной. Информация об этом появилась в социальных сетях в воскресенье, 5 апреля.
По словам местных жителей, собаки обитают рядом с детской площадкой и регулярно бросаются на прохожих.
Региональным СК после случившегося было возбуждено уголовное дело о халатности. В рамках его расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов, ответственных за отлов и содержание бездомных животных.
Делом о нападении собак на мужчину заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Ему представят доклад о ходе и результатах его расследования.