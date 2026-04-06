На Дону спасатели потушили четыре пожара за сутки 5 апреля

На Дону спасатели отработали на четырёх техногенных пожарах за одни сутки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.5 апреля в Ростовской области донские спасатели потушили четыре пожара и выехали на ликвидацию последствий двух ДТП. Кроме того, ещё дважды фиксировалось загорание сухой травы. На все вызовы оперативно реагировали 60 спасателей и 15 единиц спецтехники. В экстренном ведомстве предупредили, что в 15 муниципалитетах региона запланировано 39 контролируемых выжиганий сухой растительности.