В Свердловской области временно закрыли лагерь, где массово отравились дети

В Каменском районе лагерь «Исетские зори», где произошло массовое отравление детей, временно закрыли. На данный момент число заболевших острой кишечной инфекцией достигает 14 человек. Об их состоянии рассказали в свердловском Минздраве.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, у двух сотрудников лагеря и пятерых детей был выявлен норовирус I генотипа.
— Установлены грубые нарушения санитарных норм: дезинфицирующие растворы разводятся с нарушением инструкции, неотбор суточной пробы пищи (порционного джема) 31 марта 2026 года, несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевой продукции, — пояснили в облсуде.
В качестве наказания Каменский районный суд со 2 апреля 2026 года на 14 суток приостановил работу лагеря. Решение не вступило в законную силу.