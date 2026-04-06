Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области временно закрыли лагерь, где массово отравились дети

В свердловском лагере «Исетские зори», где отравились дети, нашли грубые нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе лагерь «Исетские зори», где произошло массовое отравление детей, временно закрыли. На данный момент число заболевших острой кишечной инфекцией достигает 14 человек. Об их состоянии рассказали в свердловском Минздраве.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, у двух сотрудников лагеря и пятерых детей был выявлен норовирус I генотипа.

— Установлены грубые нарушения санитарных норм: дезинфицирующие растворы разводятся с нарушением инструкции, неотбор суточной пробы пищи (порционного джема) 31 марта 2026 года, несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевой продукции, — пояснили в облсуде.

В качестве наказания Каменский районный суд со 2 апреля 2026 года на 14 суток приостановил работу лагеря. Решение не вступило в законную силу.