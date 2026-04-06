Юрий Трутнев: МЧС получит право приостановки нормативных актов при ликвидации ЧС

Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу устранения ведомственных ограничений при ликвидации последствий ЧС.
«По итогам совещания мы договорились, что все права по приостановке действий тех или иных нормативных актов правильно предоставить МЧС. До этого были предложения о том, чтобы предоставить права соответствующим федеральным органам исполнительной власти. Мне кажется, это неконструктивным. Потому что, когда чрезвычайная ситуация произойдет, МЧС будет стучаться в двери уполномоченных органов и просить разрешения. Тогда работа будет медленной и забюрократизированной», — сообщил Юрий Трутнев.