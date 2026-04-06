Опасность атаки дронов ВСУ объявили над Воронежской областью 6 апреля днем

Губернатор Гусев призывает сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

В 13:09 6 апреля в Воронежской области объявили режим атаки БпЛА. Об этом в соцсетях написал губернатор Александр Гусев.

— Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове, — заверил глава региона.

Чиновник призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 апреля в небе над девятью районами и одним городом нашего региона ликвидировали 26 беспилотных летательных аппаратов. На юге области повреждена газовая труба, идущая к частному дому.

