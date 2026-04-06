Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вражеские БПЛА приблизились к границам Воронежской области днём 6 апреля

В региона объявили режим беспилотной опасности.

Режим опасности атаки БПЛА объявили в Воронежской области днём понедельника, 6 апреля. Об этом в 13:09 сообщил губернатор Александр Гусев.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — обратился к местным жителям глава региона.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью в небе над территорией России уничтожили 50 беспилотников. Несколько их них были ликвидированы в соседних с Воронежской областях — Белгородской, Брянской и Ростовской.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше