ОПГ «Махонинские»* внесли в перечень экстремистов: ранее у них изъяли 3,8 млрд рублей

В список экстремистов официально внесли челябинскую ОПГ «Махонинские»*. Информация об этом появилась в перечне экстремистских организаций на сайте Росфинмониторинга. Произошло это почти через полгода после соответствующего решения суда.
В список экстремистов попали 27 человек в возрасте от 18 до 64 лет. Сюда попали и семья, и другие члены группировки.
Ранее суд изъял у «Махонинских»* 2,5 млрд, а на следующем судебном заседании еще 1,3 млрд рублей в пользу государства. Причем это были не только деньги и квартиры, но и оружие, драгоценности и машины.
*ОПГ «Махонинские» признана экстремистской и запрещена в России.