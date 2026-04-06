В Первоуральске будут судить директора фирмы за хищение 7,2 миллиона рублей

В Первоуральске перед судом предстанет директор ООО «Альтера». Мужчину обвиняют в хищении бюджетных средств при выполнении контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
— По версии следствия, обвиняемый, нарушая условия муниципальных контрактов, изготовил и смонтировал в двух учреждениях образования светопрозрачные конструкции, не соответствующие уровню огнестойкости, указанной в контрактах, — пояснили в ведомстве.
При этом, мужчина предоставил липовые документы о результатах работы и средствах, потраченных на установку. Также он разместил на самих конструкциях ложную информацию об их огнестойкости, чтобы создать видимость соответствия с требованиями контракта.
Таким образом, ущерб, причиненный бюджету Первоуральска, составил больше 7,2 миллиона рублей.
Мужчину обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.
Уголовное дело передали в Первоуральский городской суд на рассмотрение.