Замглавврача воронежской райбольницы арестовали за взятки от иностранцев

Заместителя главного врача Семилукской районной больницы отправили под домашний арест по делу о получении взяток. Ранее следователь СУ СКР по Воронежской области подавал в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу, которое было отклонено. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда в понедельник, 6 апреля.
По данным следствия, заместитель главврача был ответственным за медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства. С августа 2025 года по февраль 2026 года он незаконно брал деньги за оформление медицинского заключения на временное проживание, вида на жительство, патента или разрешения на работу в РФ. В течение полугода медик ежемесячно получал по 500 рублей за каждого иностранного гражданина.
Теперь заместителю главврача, согласно статье, грозит до 15 лет лишения свободы.