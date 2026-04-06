Замглавврача воронежской райбольницы арестовали за взятки от иностранцев

За деньги медик оформлял медицинские заключения на временное проживание, а также патенты или разрешения на работу в РФ.

Источник: АиФ Воронеж

Заместителя главного врача Семилукской районной больницы отправили под домашний арест по делу о получении взяток. Ранее следователь СУ СКР по Воронежской области подавал в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу, которое было отклонено. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда в понедельник, 6 апреля.

По данным следствия, заместитель главврача был ответственным за медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства. С августа 2025 года по февраль 2026 года он незаконно брал деньги за оформление медицинского заключения на временное проживание, вида на жительство, патента или разрешения на работу в РФ. В течение полугода медик ежемесячно получал по 500 рублей за каждого иностранного гражданина.

Теперь заместителю главврача, согласно статье, грозит до 15 лет лишения свободы.