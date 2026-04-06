В Ростове будут судить водителя, подозреваемого в гибели 16-летнего подростка

Следователи передали в суд материалы по делу о гибели подростка в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершили расследование смертельного ДТП, в котором погиб 16-летний подросток. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Следствие вели в отношении 22-летнего ростовчанина (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). По информации СК, вечером 31 августа 2025 года нарушитель сел за руль без прав. Он ехал на своей машине по проспекту Сельмаш и сбил 16-летнего юношу, переходившего дорогу. Пострадавший после этого оказался на встречной полосе, и там на него наехала другая машина. Трамы оказались смертельными.

— Провели экспертизы, в том числе автотехническию и судебно-медицинскую. Они полностью подтвердили причинно-следственную связь между действиями обвиняемого и гибелью подростка, — подчеркнули в СК.

Обвинительное заключение, утвержденное прокуратурой, и все материалы по делу передали в суд. Задержанный ждет слушаний под стражей.

