Выбросивший подругу в мусоропровод житель Волгодонска проведет 7 лет в колонии

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил справедливость наказания жителю Ростовской области, сбросившему женщину в мусоропровод.

Как сообщает пресс-служба суда, осенью 2024 года в подъезде одного из домов Волгодонска между жильцом и его гостьей возник конфликт. Оба его участника находились под воздействием наркотиков.

Мужчина засунул свою знакомую в отверстие мусоропровода и столкнул с высоты шестого этажа. Она получила телесные повреждения средней тяжести.

Суд приговорил гражданина к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Адвокат оспорил вердикт, настаивая на невиновности своего подзащитного и прекращении уголовного дела.

Но кассационный суд не нашел оснований для отмены ранее принятых актов.