Что известно о пожаре в крупнейшем ТЦ Калининграда

Более семи тысяч квадратных метров составила площадь возгорания в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте, сообщили в главном управлении МЧС России по Калининградской области. Последние очаги тушили в ночь с 5 на 6 апреля. Двое пожарных пострадали, их госпитализировали.
В общей сложности на тушение пожара спасатели потратили девять часов. Ситуацию усугубил сильный ветер, который поднялся в регионе ближе к вечеру воскресенья. Он раздувал пламя и заставлял его перебрасываться на новые участки.
На месте происшествия работали 75 сотрудников МЧС и 15 единиц техники.
Здание ТЦ загорелось днем 5 апреля. Очевидцы отмечают, что все началось с воспламенения фасада (вблизи входа), после чего огонь очень быстро проник внутрь. Однако эту версию пока официально не подтвердили.
На месте по-прежнему работают сотрудники правоохранительных органов и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они определяют возможные причины возгорания и оценивают ущерб.
Как рассказала в беседе с корреспондентом «РГ» посетительница кинотеатра, который располагался в сгоревшем торговом центре, во время сеанса зрители услышали автоматический сигнал пожарной тревоги, однако приняли его за учебный. После того как со стороны экрана повалил едкий дым, люди осознали, что угроза реальная.
Все эвакуационные выходы были свободны и открыты. Охранники ТЦ оперативно провели эвакуацию. Всего из здания вывели около 140 человек. Во время эвакуации пострадали три женщины. Двоих после медицинского осмотра сразу отпустили домой, третью пострадавшую отправили на амбулаторное лечение. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Спасатели удостоверились, что внутри никого не осталось, и приступили к тушению пожара. По сообщению губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, его локализовали после 18:00. Тогда огонь уже распространился по обшивке здания и перебросился на припаркованные поблизости автомобили.
Во время тушения пожара двое спасателей пострадали. Их срочно доставили в больницу. По словам врачей, угрозы для жизни нет.
В главном управлении МЧС России по региону прокомментировали, что на данный момент пожар полностью ликвидирован. Все причины и следствия установят дознаватели.
К делу подключилась прокуратура Калининградской области. Помимо контроля за установлением обстоятельств произошедшего ведомство проверит исполнение законодательства о пожарной безопасности.
Сейчас сгоревший торговый центр оцеплен. На месте по-прежнему дежурят пожарные и сотрудники полиции. Здание очень сильно повреждено. Пламя уничтожило припаркованные у входа автомобили.
«Гиант» был одним из самых крупных и популярных торговых центров Калининграда. Его сдали в эксплуатацию в декабре 2019 года. Площадь здания — более 28 тысяч квадратных метров. За 2025 год ТЦ заработал более 146 миллионов рублей.