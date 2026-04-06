Против родственницы судьи Хахалевой одобрили прокурорскую проверку

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении четверых судей Краснодарского края, в том числе судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой, сестры объявленной в розыск судьи Елены Хахалевой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Источник: Freepik

«По поручению председателя ВС РФ Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генеральную прокуратуру РФ материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении судей Арбитражного суда Краснодарского края: дочери экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова Анастасии Шепель и сестры бывшего заместителя председателя этого же суда Елены Хахалевой — Наталии Хахалевой. Основанием явились выявленные у них и членов их семей активы, не соответствующие задекларированным доходам», — сказали в пресс-службе.

Также направлены материалы для принятия процессуальных мер в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.
многочисленные прогулы. Скандал вокруг нее разгорелся после распространения летом 2017 года в интернете информации о пышной свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Вера Брежнева и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу и не нашли подтверждения этим фактам. Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула этот пост. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года Хахалева вылетела в Ереван и в Россию не возвращалас.

