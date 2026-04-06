Против родственницы судьи Хахалевой одобрили прокурорскую проверку

Также направлены материалы для принятия процессуальных мер в отношении судей Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольги Борисовой и Ольги Богатых.

многочисленные прогулы. Скандал вокруг нее разгорелся после распространения летом 2017 года в интернете информации о пышной свадьбе ее дочери, где гостей якобы развлекали Иосиф Кобзон, Николай Басков, Вера Брежнева и Валерий Меладзе. Кроме того, в СМИ появился ряд публикаций о том, что диплом Хахалевой поддельный. Совет судей края и СК РФ проверили подлинность ее диплома и сведения о расходах на свадьбу и не нашли подтверждения этим фактам. Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году. Она была председателем судебной коллегии по административным делам краевого суда. В ноябре 2018 года сообщалось, что Хахалева покинула этот пост. По официальным данным, указанным на сайте краевого суда, доход судьи за 2016 год составил 2,64 млн рублей. По данным ФСБ, 8 декабря 2021 года Хахалева вылетела в Ереван и в Россию не возвращалас.