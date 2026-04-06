Собиравшего в лесу коноплю нижегородца задержала полиция

Житель Ветлуги столкнулся с уголовным преследованием из-за незаконной растительной субстанции, предназначавшейся для личного потребления. Об этом сообщили ГУ МВД по Нижегородской области.

В осенний период 2025 года мужчина, не имеющий предыдущих судимостей, обнаружил и собрал части растения, похожего на коноплю, в лесополосе возле одного из населенных пунктов Ветлужского района. Собранное вещество он намеревался использовать самостоятельно, храня его в хозяйственной постройке, примыкающей к его дому.

В ходе оперативных мероприятий, основанных на поступившей информации, правоохранители провели обыск в жилище подозреваемого. В результате в пристройке была обнаружена партия наркотического средства растительного происхождения, упакованная в пластиковый пакет.

Экспертное исследование подтвердило, что изъятое вещество относится к категории запрещенных наркотиков. Общая масса конфискованного составила 52,665 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

