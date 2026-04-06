Юрист рассказал, какой срок грозит вытолкнувшему проводницу из поезда

«Пассажиру, вытолкнувшему проводницу из вагона поезда Челябинск — Санкт-Петербург, на данный момент грозит до пяти лет лишения свободы. Прогноз по срокам выглядит так: если экспертиза подтвердит среднюю тяжесть вреда, а мужчина признает вину и возместит ущерб, суд может дать три-четыре года колонии общего режима. Условный срок маловероятен из-за тяжести травмы и циничности преступления. Если раскаяния не будет, а проводница не простит — четыре-пять лет. Если же травму признают тяжким вредом здоровью, срок вырастет до семи-девяти лет. При доказывании умысла на тяжкий вред из хулиганских побуждений — до 10 лет», — сказал юрист в беседе с NEWS.ru.