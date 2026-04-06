Минлесхоз: более 5 тыс. диких животных погибло на дорогах в прошлом году

По его словам, рост случаев гибели диких животных на дорогах начинается с апреля и продлится по июнь. Проблема ДТП с дикими животными в Беларуси весьма актуальна.
«В прошлом году на дорогах погибло более пяти тысяч диких животных. В 2024 году эта цифра составила около трех тысяч животных. Поэтому прирост этих негативных явлений достаточно высок», — сообщил Козорез, его слова приводит пресс-служба ведомства.
Как пояснил представитель Минлесхоза, основной причиной роста происшествий является нарастание интенсивности движения транспорта, рост количества автомобилей в целом и увеличение численности животных в общем по Беларуси.