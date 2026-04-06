Талая вода затопила дорогу в Подновье в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сильный ливень и весеннее половодье привели к серьезным подтоплениям городских улиц. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с Лысогорской, где проезжая часть буквально ушла под воду.
На фото видно, что вода скрывает колеса легковушек, а местами подбирается к самому капоту и выше. Дорога превратилась в подобие горной реки, движение на которой сильно затруднено. Местные пишут, что несколько машин уже «нырнули» и заглохли прямо посреди потопа. Водители, чьи автомобили застряли, выбрались наружу и сами оказались по колени в воде.
В администрации Нижегородского района заявили, что на проблемных участках уже работает спецтехника. Коммунальные службы ведут откачку воды, благодаря чему ее уровень удалось снизить на 25 сантиметров. Ситуация остается на контроле городских властей.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Напомним, весенний паводок набирает обороты — уже более 400 участков ушли под воду в Нижегородской области. Например, в Выксунском округе, в поселке Проволочное, вода уже вплотную подошла к жилым домам.