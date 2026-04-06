Суд разберется с «договорняком» при благоустройстве Волжского

Иски поданы к МАУ «СГТ», ООО «Трофи-Трэвэл», ООО «Асб-Электро», ООО «РС-Энерджигрупп», а также к ИП Е. С. Ливадному. В 2023 году муниципальное учреждение заключило договоры с этими организациями и ИП на проведение работ по благоустройству. Речь шла о контрактах на преображение аллеи в парке «Волжский» до Центрального рынка, улицы Фонтанной и сквера Первостроителей вдоль улицы Чайковского от улицы Циолковского до Волгодонской. Всего по заключенным договорам подрядчикам было перечислено 78 036 586,39 ₽ Однако в УФАС выяснили, что муниципальное учреждение нарушило порядок проведения конкурсных процедур, уличив чиновников и коммерсантов в нарушении закона о защите о конкуренции.