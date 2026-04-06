Врача из райцентра под Воронежем, подозреваемого во взятках на 1 млн, отправили под домашний арест

По данным следствия, замглавврача одной из больниц Семилук с августа 2025-го по февраль 2026 года получал от местного жителя деньги за беспрепятственное оформление в кратчайшие сроки для мигрантов медицинского заключения на временное проживание или вида на жительство, а также патента или разрешения на работу в РФ. На мужчину завели уголовное дело за взятки в особо крупном размере, поскольку он за указанный период получил более 1 млн рублей.