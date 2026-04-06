Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия прокомментировала подтопление в Подновье в Нижнем Новгороде

После вмешательства коммунальных служб и привлечения дополнительной техники уровень воды на проезжей части снизился на 25 сантиметров.

Ситуация с подтоплением в Подновье Нижегородского района постепенно стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. К настоящему моменту специалисты уже зафиксировали снижение уровня воды на проезжей части на 25 сантиметров.

Для ликвидации последствий весеннего паводка на месте проводятся необходимые технологические мероприятия, выполняется активная откачка талых вод. Чтобы ускорить процесс, к работе пришлось привлечь дополнительную спецтехнику.

Ранее водители пожаловались на затопленные дороги на улице Ухтомского в Нижнем.