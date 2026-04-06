Мэрия прокомментировала подтопление в Подновье в Нижнем Новгороде

Ситуация с подтоплением в Подновье Нижегородского района постепенно стабилизируется. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. К настоящему моменту специалисты уже зафиксировали снижение уровня воды на проезжей части на 25 сантиметров.
Для ликвидации последствий весеннего паводка на месте проводятся необходимые технологические мероприятия, выполняется активная откачка талых вод. Чтобы ускорить процесс, к работе пришлось привлечь дополнительную спецтехнику.
Ранее водители пожаловались на затопленные дороги на улице Ухтомского в Нижнем.