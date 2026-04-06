Житель Перми незаконно оформил социальный контракт на 264 тысячи рублей

Кировском районе Перми отдел экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД России выявил факт мошенничества. Под подозрение попал 34-летний пермяк при заключении социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности.
Для заключения контракта он пошел на фальсификацию документов для подтверждения дохода семьи ниже прожиточного минимума. Махинатор предоставил в уполномоченное профильное ведомство документы с заведомо ложными сведениями, в результате которых семья приобрела статус малоимущей.
Местные власти и глава семейства заключили социальный контракт. Мужчина получил финансовую поддержку в размере свыше 264 тыс. руб. предоставленную субсидию предприниматель впоследствии использовал не по назначению и тем самым нарушил условия контракта.
«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при получении выплат. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Пермяку грозит наказание лишением свободы на срок до 10 лет и выплата крупного штрафа.