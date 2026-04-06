Жительница Краснодара с сыном похитили 30 миллионов рублей на маткапитале

«49-летняя жительница Краснодарского края и ее 26-летний сын обвиняются в многомиллионном мошенничестве… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, обвиняемые разработали схему хищения бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национального проекта «Демография». Они создали кредитный потребительский кооператив и под видом выдачи займов на строительство жилья обманывали женщин, имеющих право на получение материнского капитала. Они заключали с потерпевшими фиктивные договоры на строительство домов и получали от них оплату за недвижимость и дополнительные услуги, однако обязательства по строительству не были выполнены.
Уточняется, что потерпевшим признано и отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю. Причиненный ущерб, по данным ведомства, составил более 30 миллионов рублей. Судом по ходатайству следователя обеспечено возмещение ущерба в полном объеме.