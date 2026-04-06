Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Краснодара с сыном похитили 30 миллионов рублей на маткапитале

КРАСНОДАР, 6 апр — РИА Новости. Жительницу Краснодара и ее сына будут судить за хищение более 30 миллионов рублей у женщин, намеревавшихся потратить маткапитал на недвижимость, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«49-летняя жительница Краснодарского края и ее 26-летний сын обвиняются в многомиллионном мошенничестве… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд г. Краснодара для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемые разработали схему хищения бюджетных средств, предусмотренных в рамках реализации национального проекта «Демография». Они создали кредитный потребительский кооператив и под видом выдачи займов на строительство жилья обманывали женщин, имеющих право на получение материнского капитала. Они заключали с потерпевшими фиктивные договоры на строительство домов и получали от них оплату за недвижимость и дополнительные услуги, однако обязательства по строительству не были выполнены.

Уточняется, что потерпевшим признано и отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю. Причиненный ущерб, по данным ведомства, составил более 30 миллионов рублей. Судом по ходатайству следователя обеспечено возмещение ущерба в полном объеме.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше