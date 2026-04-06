В Самаре 75-летнего пенсионера наказали за гибель человека в лодочной аварии

В Самаре суд наказал 75-летнего мужчину за нарушение правил безопасности на водном транспорте. В июне 2024 года самарец на своей лодке врезался в другое судно на реке Самара. Из-за сильного удара человек в стоящей лодке упал в воду и утонул. Об этом сообщает Самарский областной суд.
«Мужчина полностью признал вину в трагедии и возместил материальный ущерб на сумму 135 500 рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
С учетом возраста жителя Самары и совокупности смягчающих обстоятельств суд счел возможным назначить ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Теперь самарец два года не сможет управлять водным транспортом. Также суд обязал его выплатить компенсацию в размере одного миллиона рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.
Напомним, в Самаре возбуждено уголовное дело в связи с происшествием 11 июня. В результате столкновения катера с его лодкой, мужчина оказался в воде и умер.