Директора самарского яхт-клуба арестовали за хищение 87 млн рублей

В Самаре отправили под арест директора яхт-клуба. Ранее его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов Самарской области.
«По версии следствия, в период с декабря 2023 года по настоящее время фигурант и иные лица, действуя по предварительному сговору, похитили бюджетные средства в 87 209 302 рубля», — рассказали в пресс-службе.
Детали дела сообщили в СУ СК по Самарской области. По данным следователей, деньги обманом были получены на расчетный счет яхт-клуба в качестве гранта в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Субсидия полагалась на частичное покрытие затрат на покупку и монтаж модульных конструкций. Однако, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, директор яхт-клуба не собирался выполнять эти работы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя. Обвиняемого заключили под стражу на два месяца. Постановление пока не вступило в законную силу.