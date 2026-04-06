В пещере в Краснодарском крае погибла 24-летняя девушка

Из пещеры Глубокий Яр сотрудники ЮРПСО вытащили тело 24-летней девушки. Спасательные работы, в которых участвовали три подразделения, проводили в ночь на 5 апреля.
Девушка спустилась в составе спелеологической группы в затопленную водой пещеру, но выбраться на поверхность не смогла. О гибели напарницы в спасотряд сообщила ее знакомая.
Для того, чтобы добраться до тела погибшей, спасатели навешивали горизонтальную и вертикальную веревки. При помощи спелеоснаряжения на носилках труп транспортировали по каньону от скальной полки, где располагался вход в пещеру, в безопасное место, где уже ждали сотрудники следственных органов.
Пещера Глубокий Яр более известна как «Пасть дракона». Она расположена в ущелье Ах-Цу в Адлерском районе Сочи. Вход в пещеру спрятан за водопадом. А в ее недрах есть еще один водопад.
О похожем случае, произошедшем в Навалишенской пещере, ранее рассказывал «Югополис». Там женщина-спелеолог спустилась под землю, но выбраться в назначенное время не смогла. Ее подруга обратилась к спасателям.
Спасатели спустились под землю и нашли женщину живой. Но у нее уже почти сел фонарь. Медицинская помощь не потребовалась.