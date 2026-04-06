Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пещере в Краснодарском крае погибла 24-летняя девушка

Тело погибшей вытащили из-под земли спасатели.

Источник: ЮРПСО МЧС РФ

Из пещеры Глубокий Яр сотрудники ЮРПСО вытащили тело 24-летней девушки. Спасательные работы, в которых участвовали три подразделения, проводили в ночь на 5 апреля.

Девушка спустилась в составе спелеологической группы в затопленную водой пещеру, но выбраться на поверхность не смогла. О гибели напарницы в спасотряд сообщила ее знакомая.

Для того, чтобы добраться до тела погибшей, спасатели навешивали горизонтальную и вертикальную веревки. При помощи спелеоснаряжения на носилках труп транспортировали по каньону от скальной полки, где располагался вход в пещеру, в безопасное место, где уже ждали сотрудники следственных органов.

Пещера Глубокий Яр более известна как «Пасть дракона». Она расположена в ущелье Ах-Цу в Адлерском районе Сочи. Вход в пещеру спрятан за водопадом. А в ее недрах есть еще один водопад.

О похожем случае, произошедшем в Навалишенской пещере, ранее рассказывал «Югополис». Там женщина-спелеолог спустилась под землю, но выбраться в назначенное время не смогла. Ее подруга обратилась к спасателям.

Спасатели спустились под землю и нашли женщину живой. Но у нее уже почти сел фонарь. Медицинская помощь не потребовалась.