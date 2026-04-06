В Перми под окнами многоэтажки нашли бездыханное тело молодой девушки

Под окнами многоэтажного дома в Перми нашли бездыханное тело молодой девушки, сообщает телеграм-канал «ЧП Пермь».
По данным автора публикации, утром 6 апреля на улице Карпинского, 109 обнаружили труп. Позже было опубликовано шокирующее видео с камер видеонаблюдения, на котором зафиксирован момент падения человека.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в СУ СК РФ по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт гибели человека и уточнили, что скончалась девушка.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели девушки 2002 года рождения в Индустриальном районе города Перми», — рассказали perm.aif.ru в краевом Следственном комитете.
