Крымчанина будут судить за убийство и реабилитацию нацизма

В Крыму 23-летнего жителя Евпатории и его 20-летнюю знакомую в зависимости от содеянного обвиняют в убийстве, реабилитации нацизма и оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Летом молодого человека задержали по подозрению в убийстве 33-летнего жителя Джанкоя. 14 июля на улице Фрунзе в Евпатории мужчина сделал замечание юноше по поводу его внешнего вида. В ответ тот ударил незнакомца ножом в сердце. В результате пострадавший скончался.
Выяснилось, что летом молодой человек взобрался на мемориал «Братская могила жертв фашистского террора 1941−1942 годов». Далее он сделал фото, оскорбляющее память фронтовиков. Он отправил снимок знакомой. Та разместила фото в соцсетях, сопроводив непристойным описанием.
«Также установлен факт противоправных действий со стороны девушки», — рассказали в СК.
В ведомстве добавили, что уголовное дело направили в суд.