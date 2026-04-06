Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-губернатора Курской области приговорили к 14 годам колонии

КУРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска приговорил бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 млн рублей по делу о получении взяток, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Смирнову Алексею Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 10 лет», — сказала судья.

Кроме того, Смирнов лишен статуса заслуженного работника ЖКХ РФ. Суд конфисковал у экс-губернатора сумму полученных взяток в размере свыше 20 млн рублей, сообщил корреспондент ТАСС.