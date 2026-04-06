Двух жителей Иркутска осудили за кражу пяти миллионов у красноярского бизнесмена

В Красноярске осудили двух жителей соседнего региона за кражу пяти миллионов рублей из припаркованного автомобиля. В краевой прокуратуре напомнили, что само преступление произошло в начале октября 2023 года.
По версии следствия, тогда 38-летний мужчина из Иркутска приехал в наш город в компании друга детства. Приятели арендовали жилье, встретились со старыми знакомыми, посмотрели город на Енисее. Параллельно один из них занимался вопросами здоровья, однако в какой-то момент произошла неприятность — деньги закончились.
Так они и решили открыть для себя новый вид заработка: выслеживать людей, только что получивших в банке крупные суммы. Несколько дней, словно шпионы, они «дежурили» возле одного из отделений.
В итоге выбор пал на мужчину, который вышел из банка с увесистым свертком. Горожанин оставил пакет в машине и ушел. После этого один из подсудимых разбил заднее стекло автомобиля и вытащил деньги.
На следствии мужчины из Иркутска вину признали, ущерб возместили полностью. По статье «Кража» они получили три года и шесть месяцев колонии общего режима.