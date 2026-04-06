Сестра Хахалевой тратила коррупционные средства на элитную недвижимость

«Вырученные коррупционным способом средства Наталия Хахалева направила на приобретение дорогостоящего имущества, в том числе два домовладения (510 квадратных метров) и три земельных участка (2,7 тысячи квадратных метров) в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Одинцовском районе Московской области, а также автомобиля Porsche Cayenne Turbo», — сказал собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава ВС РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой и дочери Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.