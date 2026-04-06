Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сестра Хахалевой тратила коррупционные средства на элитную недвижимость

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Судья арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, сестра «золотой судьи» Елены Хахалевой, тратила коррупционные средства на покупку элитной недвижимости в Туапсе и Одинцово, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: Sputnik

«Вырученные коррупционным способом средства Наталия Хахалева направила на приобретение дорогостоящего имущества, в том числе два домовладения (510 квадратных метров) и три земельных участка (2,7 тысячи квадратных метров) в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Одинцовском районе Московской области, а также автомобиля Porsche Cayenne Turbo», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Верховного суда сообщили РИА Новости, что глава ВС РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру РФ материалы для антикоррупционной проверки в отношении Наталии Хахалевой и дочери Чернова Анастасии Шепель из-за выявленных у них и членов их семей активов, не соответствующих задекларированным доходам.

