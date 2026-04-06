Прокуратура Богородска заставила перевозчика вернуть отпуска работникам

После вмешательства надзорного ведомства сотрудники автоколонны получили законный отдых и денежные компенсации.

Богородская городская прокуратура выявила грубые нарушения трудового законодательства в деятельности местной транспортной компании, занимающейся перевозкой грузов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области. В ходе проверки было установлено, что в 2025 году водителям и персоналу автоколонны № 7 ежегодные оплачиваемые отпуска предоставлялись не в полном объеме.

Для защиты прав граждан ведомство внесло представление руководителю организации. Кроме того, в отношении должностного лица, ответственного за график отпусков, было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования права работников были полностью восстановлены. Всем пострадавшим сотрудникам выплачены положенные компенсации за неиспользованные дни отдыха, а также предоставлены отпуска в соответствии с графиком и действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от БПЛА нижегородцев.

