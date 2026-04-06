Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае столкнулись две легковушки, пострадали женщина и ребёнок

Авария произошла 5 апреля на автодороге Кунгур — Ашап.

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Пермском крае пострадали женщина и ребёнок, сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.

Поздним вечером 5 апреля произошла серьёзная авария. По данным службы, на 8-м километре автодороги Кунгур — Ашап столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и ГАЗ-3110 «Волга». Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, удар был настолько сильным, что оба транспортных средства отбросило в кювет, где они врезались в дерево.

По прибытии на место столкновения спасатели провели стабилизацию и обеспечили пожарную безопасность автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека — женщина 1981 года рождения и девочка 2016 года рождения.

Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности произошедшего.