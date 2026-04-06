В Пермском крае столкнулись две легковушки, пострадали женщина и ребёнок

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Пермском крае пострадали женщина и ребёнок, сообщает Поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа.
Поздним вечером 5 апреля произошла серьёзная авария. По данным службы, на 8-м километре автодороги Кунгур — Ашап столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и ГАЗ-3110 «Волга». Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, удар был настолько сильным, что оба транспортных средства отбросило в кювет, где они врезались в дерево.
По прибытии на место столкновения спасатели провели стабилизацию и обеспечили пожарную безопасность автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека — женщина 1981 года рождения и девочка 2016 года рождения.
Сайт perm.aif.ru направил запрос в ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности произошедшего.