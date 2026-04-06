Вскрылись подробности стрельбы с раненым школьником в воронежских «Озерках»

Пистолет, из которого выстрелили в подростка во дворе воронежского ЖК «Озерки», оказался игрушечным. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 6 апреля.
После того, как в полицию поступило заявление от родителей пострадавшего мальчика, правоохранителями были установлены личности всех участников конфликта. На данный момент проводится проверка.
Напомним, что инцидент произошёл в минувшие выходные. Мальчик гулял во дворе, когда в него выстрелил другой подросток. Пуля попала в ногу школьника.