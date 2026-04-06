Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вскрылись подробности стрельбы с раненым школьником в воронежских «Озерках»

Родители пострадавшего мальчика обратились в полицию.

Источник: Аргументы и факты

Пистолет, из которого выстрелили в подростка во дворе воронежского ЖК «Озерки», оказался игрушечным. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 6 апреля.

После того, как в полицию поступило заявление от родителей пострадавшего мальчика, правоохранителями были установлены личности всех участников конфликта. На данный момент проводится проверка.

Напомним, что инцидент произошёл в минувшие выходные. Мальчик гулял во дворе, когда в него выстрелил другой подросток. Пуля попала в ногу школьника.