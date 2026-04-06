Продолжаются поиски пятерых пропавших после пожара на «Нижнекамскнефтехиме»

Власти Нижнекамска обсудили последствия пожара на «Нижнекамскнефтехиме»: сколько человек пострадали и остаются в больницах, как проходят поиски пропавших без вести, какая помощь оказывается семьям погибших и когда восстановят поврежденное жилье, пишет ИА «Татар-информ».
Семь человек погибли, поиски еще пятерых продолжаются.
Пожар на «Нижнекамскнефтехиме» в Нижнекамске, который произошел 31 марта, стал главной темой делового понедельника в мэрии. Как напомнил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, возгорание случилось при ликвидации последствий разлива полимеризата — воспламенилась газовая смесь, после чего огонь охватил установку.
По его словам, минувшая неделя стала для города «серьезным испытанием и экзаменом на стойкость».
«К сожалению, есть и погибшие. Прошу почтить память погибших минутой молчания», — сказал градоначальник.
Как сообщила пресс-секретарь администрации района Яна Комарова-Енькова, по официальным данным на 3 апреля, подтверждена гибель семи человек, при этом поиски еще пятерых продолжаются. В ликвидации последствий задействованы сотрудники предприятия, подрядчики и пожарно-спасательные службы.
Сразу после происшествия по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова в Нижнекамск прибыл Премьер-министр Алексей Песошин, где был сформирован оперативный штаб.
В настоящее время ситуация находится на контроле федерального центра, продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
На территории предприятия круглосуточно ведется разбор конструкций. В работах задействованы 522 специалиста и 164 единицы техники, включая силы МЧС России.
Экологический контроль воздуха в связи с происшествием был усилен: в городе функционируют 15 автоматических постов наблюдения, работают специалисты Министерства экологии РТ, Росприроднадзора и Роспотребнадзора.
«Угрозы экологии и жителям города нет», — сказал Беляев.
Выплаты семьям погибших и поддержка пострадавших.
Пострадавшим и семьям погибших оказывают всю необходимую поддержку. Для этого сформированы специальные группы с участием представителей городской администрации, предприятия и психологов, которые находятся в постоянном контакте с родственниками. Близким погибших и пропавших медицинское обслуживание оказывается в приоритетном порядке.
Радмир Беляев сообщил, что семьям погибших предприятие выплатит по 10 млн рублей вне зависимости от места работы, еще 3 млн рублей поступит от страховой компании «СОГАЗ». Госпитализированные получат по 3 млн рублей, а также компенсацию расходов на реабилитацию. Кроме того, отдельно было дано поручение взять на особый контроль семьи с несовершеннолетними детьми.
Ведется работа по обращениям граждан, связанным с повреждением окон и балконов — всего поступила 131 заявка, часть из них уже выполнена. По поручению Беляева, все обращения должны быть отработаны до 10 апреля, при этом расходы взяла на себя компания СИБУР.
Состояние пострадавших и горячая линия.
По состоянию на утро 6 апреля в медицинских учреждениях остаются 25 человек: 10 проходят лечение в Москве, шесть — в Республиканской клинической больнице, девять — в Нижнекамской ЦРМБ. Один пациент уже выписан.
Беляев отметил, что у всех пациентов наблюдается положительная динамика выздоровления. В общей сложности амбулаторная помощь была оказана 70 пострадавшим. С первых дней происшествия была организована круглосуточная горячая линия: за несколько дней поступил 141 звонок, проведено более 200 психологических консультаций.
«Мы все действовали слаженно».
Радмир Беляев отметил слаженную работу экстренных служб, администрации города и руководства предприятия. Он подчеркнул, что это было отмечено Рустамом Миннихановым на республиканском совещании.
«Мы все действовали слаженно и продолжаем работать как единая команда», — сказал мэр.
Отдельно он выразил благодарность спасателям и пожарным, отметил вклад врачей и медицинского персонала, экологам и правоохранительными органам.
Сплоченность жителей и помощь бизнес-сообщества.
Особое внимание глава района уделил жителям Нижнекамска, отметив их сплоченность и поддержку семей пострадавших и погибших. По его словам, горожане проявили настоящую солидарность в трудный момент.
Он также сообщил, что более 50 предпринимателей обратились в Центр поддержки бизнеса с предложениями оказать помощь родным и близким. Это говорит о высокой степени вовлеченности бизнеса и настоящей приверженности городу, считает мэр.
Завершая выступление, Радмир Беляев подчеркнул необходимость усиления мер безопасности на всех предприятиях города. По его словам, память о погибших должна быть выражена не только словами, но и конкретными действиями.
«Нижнекамск — сильный город. Мы пережили эту боль вместе. И вместе будем поддерживать пострадавших, их родных и близких. Спасибо всем за поддержку и единство», — сказал он.