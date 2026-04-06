Продолжаются поиски пятерых пропавших после пожара на «Нижнекамскнефтехиме»

Ведется работа по обращениям граждан, связанным с повреждением окон и балконов — всего поступила 131 заявка, часть из них уже выполнена. По поручению Беляева, все обращения должны быть отработаны до 10 апреля, при этом расходы взяла на себя компания СИБУР.