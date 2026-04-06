Екатерина Мизулина сообщила каналах с угрозами школам в Кстове

Новая волна появления каналов и групп с угрозами школам наблюдается в России. Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.
По ее словам, такие каналы выявлены в Твери, Ижевске и Кстове (Нижегородская область). Информация об этом направлена в правоохранительные органы.
Мизулина уточнила, что такие каналы делаются они в первую очередь для создания препятствий в работе учебных заведений и правоохранительных органов. Вторая цель — поиск подростков, которые интересуются тематикой нападений на школы.
«С ними пытаются вступить в личное общение, чтобы спровоцировать на преступление», — пояснила она.
Ранее Екатерина Мизулина обратилась в полицию и СКР из-за нижегородского стримера.